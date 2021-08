Wenn ihr aber wirklich glaubt, dass das bisschen Streit und das bisschen Ärger der Rede Wert sind, dann lest mal die Falle von Robert Gernhardt. Denn Familie Lemm hat an diesem Abend richtig ernsthaften Trouble.

Schuld daran ist der Weihnachtsmann, den sie beim Studentenwerk bestellt haben, damit er den Kindern die Geschenke überreicht und ein bisschen so tut, als ob es schön weihnachtet. In Wahrheit hat es sich längst ausgeweihnachtet. In der Küche warten schon die Häppchen und der Whisky auf ein paar Geschäftspartner, die Herr Lemm noch eingeladen hat, für die Zeit nach dem Fest, wenn die Kinder dann endlich im Bett sind.

Schnell. husch husch soll alles gehen, sich bloß nicht zu lange aufhalten mit dem Zauber und der Liebe. Dem gekauften Weihnachtsmann passt das allerdings so gar nicht in den Kram. Statt zu verschwinden, macht er sich über das Essen her, genehmigt sich den Whisky und erklärt den Kindern lauter Dinge, die sie eigentlich gar nicht hören sollen. Wie: "Merkt Euch eines Kinder, nicht alles, was teuer ist, ist auch wirklich gut. Dieser Whisky kostet etwa 50 Mark pro Flasche. Davon müssen manche Leute einige Tage leben und eure Eltern trinken das einfach so runter. Ein Trost bleibt: Der Whisky schmeckt nicht besonders."

Die geschockten Eltern wissen natürlich, ein falsches Wort und die Kinder erfahren, dass es gar keinen Weihnachtsmann gibt. Sie stecken also in der Falle und während die Kinder so richtig viel Spaß haben, gerät das Weihnachtfest für Mama und Papa Lemm zu einem einzigen Albtraum.