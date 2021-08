Fesselnde Trilogie mit Showdown in Ägypten

Ein fliegender Steinlöwe, machtgierige Sphinxe, ein auferstandener Pharao, der die Welt versklaven will, seltsame Wesen hinter den Spiegeln, ein lebendiger Winter, der seine Gefährtin Sommer sucht und ein paar Menschenkinder, die versuchen ihre Welt zu retten. Eine Welt, die übrigens der unseren ziemlich gleich ist - geografisch zumindest.

Die Geschichte beginnt in Venedig, einem der letzten Orte, die das ägyptische Imperium noch nicht versklavt hat. Dafür sorgt die fließende Königin, die in den Lagunen von Venedig lebt. Nachdem man sie verraten hat, flieht sie mit Hilfe von Merle, einem Waisenmädchen und einem fliegenden Steinlöwen aus der Stadt, um bei Lord Licht Hilfe gegen das Imperium zu finden. Lord Licht lebt allerdings - ganz im Gegensatz zu seinem Namen - in der Hölle.

Die Aktion geht ziemlich in die Hose, da der Lord unter dem Einfluss des steinernen Lichts steht - eine Art denkender Meteorit, der mit seinen Strahlen alles seinem Willen unterwirft. Und so müssen Merle und die fließende Königin weiter nach Hilfe suchen, während Merles Freunde in Venedig eine Art Untergrundkrieg gegen das Imperium ausfechten. Aber auch die müssen später aus Venedig verschwinden, und ihnen hilft eine geheimnisvolle Sphinx bei der Flucht. Showdown ist dann in Ägypten - aber bis dahin dreht sich die Geschichte noch mal, und das ägyptische Imperium ist nicht mehr der größte Feind der Menschen.