Ein unverstaubter Klassiker

Klären wir zunächst mal alles, was euch als Leser an der Forsyte-Saga abschrecken könnte: sie ist ein Wälzer - meine Taschenbuchausgabe hat etwa 1080 Seiten plus (lesenswertes) Nachwort und Anmerkungen. Und: die Forsyte-Saga gehört zu den Büchern mit beigelegtem Familienstammbaum - damit man nicht den Überblick verliert - und dieser Stammbaum enthält so einige nicht wirklich hip klingende Namen wie Septimus, Jolyon, Winifred und Swithin.

Wenn ihr jetzt aber immer noch dabei seid, dann werdet ihr es auch bleiben, denn wenn ihr einmal angefangen habt zu lesen, dann packt euch die Geschichte der Familie Forsyte aus London - und zwar über alle bier Generationen hinweg.

Wir steigen ein bei der Verlobung von June und Philipp im Jahr 1886 - also tiefstes viktorianisches England. Das Problem: June kommt aus einer privilegierten reichen traditionsbewussten Bankiers- und Kaufmanns-Familie. Philipp ist ein mittelloser Architekt. Damit könnte man ja bei den Forsytes noch leben, aber aus Sicht der älteren Generation unverzeihlich: der junge Rebell hat tatsächlich seinen Antrittsbesuch bei den Tanten Ann, Juley und Hester mit einem weichen grauen Hut gemacht und nicht mit dem vorgeschriebenen Zylinder! Ich verrate nicht zuviel wenn ich sage, June und Philipp werden nicht heiraten - wenn auch nicht wegen dieses gesellschaftlichen Fehltritts, sondern wegen Irene... obwohl keine echte Forsyte eine DER zentralen Figuren zusammen mit ihrem Gegenspieler Soames Forsyte, erfolgreich, unglücklich, ungeliebt - und: unfähig zu verstehen, warum.