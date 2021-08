Erst ordentlich lachen, um dann richtig gut einzuschlafen!

Stellt euch mal folgendes vor: Morgen früh, wenn alle in eurer Familie aufstehen, bleibt ihr einfach liegen. Ganz gemütlich. Genau das macht Eva Biber, die Hauptrolle in meinem absoluten Lieblingsbuch: "Die Frau, die ein Jahr im Bett blieb". Eva hatte sich 17 Jahre lang um ihre Zwillinge und ihren Mann gekümmert, 17 Jahre lang den Haushalt geschmissen und dafür gesorgt, dass die Familie glücklich ist, ein warmes Essen auf dem Tisch steht. Na, kommt euch das bekannt vor?

Aber dann macht Eva etwas, dass ihr euch wahrscheinlich nicht trauen werdet: Sie bleibt eben einfach liegen, im Bett. Um die Welt da draußen zu vergessen. Um einfach mal ihre Ruhe zu haben. Oder - warum eigentlich? Ja, warum bleibt eine Frau einfach so von jetzt auf gleich in ihrem Bett? 444 Seiten dauert Evas Jahr im Bett - und hätte sie am ersten Tag dieses Bettjahres geahnt, wie stressig so was sein kann, wäre sie wahrscheinlich doch aufgestanden. Aber: dann hätte sie wohl nie erfahren, was ihr Mann eigentlich macht, wenn er von langen Diensten spricht. Hätte nie all die Personen kennengelernt, die ohne Evas Wissen im Laufe der Jahre Teil der Familie geworden sind. Und Eva hätte Alexander nicht getroffen. Allein deshalb hat sich das Jahr für sie im Bett schon gelohnt.

Die Autorin dieses Romans kommt - fast schon klar - aus England, denn wer mit solch einem Humor schreibt, kann eigentlich nur Engländer sein. Sue Townsend heißt sie und gilt als Englands lustigste Autorin. Der Roman ist in viele kleine Kapitel unterteilt, die sind alle selten länger als 5 Seiten - also die perfekte Länge, um dieses Buch mit ins Bett zu nehmen. Ein paar Minuten sensationell lustiger Lesespaß vor dem Einschlafen, und ihr werdet mit dem Traum einschlafen, dass ihr nächsten Morgen auch mal selbst einfach im Bett liegen bleibt.