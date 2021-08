Seit 40 Jahren turnt Sebastian Bergmann durch die Betten Skandinaviens. Und jetzt fängt ein Unbekannter an, genau die Frauen zu ermorden, die mit ihm im Bett waren, also ungefähr halb Schweden.

Hjorth und Rosenfeldt, das ist ein neues Autorenduo aus Schweden. Die beiden haben bislang zwei Krimis rausgebracht, zum einen Der Mann, der kein Mörder war und Die Frauen, die er kannte.

Der Held dieser Bücher ist Sebastian Bergmann, ein Psychologe. Früher hat er der Polizei öfter mal geholfen, komplizierte Fälle zu lösen. Auch einen Serienmörder hat er entlarvt. Dann tauchte Sebastian Bergmann plötzlich ab. Verschwand spurlos. Jahre später meldet er sich plötzlich wieder bei seinen alten Kollegen von der Polizei. Er hat sich kaum verändert und das heißt: Er ist der gleiche Kotzbrocken, der er schon damals war. Ein Kollegenschwein und genau der Typ, auf den Frauen erst einmal reinfallen, bevor sie ihm anschließend alles, inklusive die Pest an den Hals wünschen. One-Night-Stand ist quasi schon eine Übertreibung für die Dauer seiner Beziehungen. Zitat gefällig? „Sie war lediglich eine Zerstreuung für ihn. Ein halbwegs guter Abschluss eines ansonsten beschissenen Tages.“ Oder: „Das Zimmer in dem er aufwachte, war genau wie der Sex, den er hier gehabt hatte. Phantasielos und langweilig. Aber er erfüllte seinen Zweck. Wie immer.“

Zur Erinnerung: Sebastian Bergmann ist eigentlich der Gute. Der Held dieses Buches, der, der die Verbrecher fängt. Über Frauen, die er mehr als einmal trifft heißt es: „Elinor war wie ein Haustier. Andere hatten einen Hund, ihm war Elinor Bergquist zugelaufen.“

Seit 40 Jahren turnt Sebastian Bergmann durch die Betten Skandinaviens und nimmt sich, was er kriegen kann. An die meisten Frauen kann er sich nicht mehr erinnern und wenn dann nicht an die Gesichter, sondern an komische Tattoos an intimen Stellen. Und jetzt fängt ein Unbekannter an, genau die Frauen zu ermorden, die mit Sebastian Bergmann im Bett waren. Das ist so ungefähr halb Schweden. Keine leichte Aufgabe für die Mordkommission und es stellen sich gleich mehrere Fragen: Wie warnt man hunderte von Frauen, ohne ihren Namen zu kennen? Darf Bergmann selbst bei den Ermittlungen mitmachen? Und ganz pikant: für manche Kollegin stellt sich auch die Frage: Bin ich vielleicht als Nächste dran? Ja blöd und so peinlich, dass die Kolleginnen lieber schweigen und Gefahr laufen, selbst Opfer des Serienmörders zu werden.

Ich weiß nicht, ob auch nur einzelne Charakterzüge Sebastian Bergmanns denen der beiden Autoren entsprechen, ob die sich selbst als Vorbild genommen haben. Wenn dem so ist, möchte ich bitte keinen von beiden persönlich kennenlernen. Aber die Idee, solch einen ekligen Unsympathen zum Hauptdarsteller ihres Buches zu machen finde ich super. Und wenn ich den letzten Satz des Buches auf Seite 726 richtig interpretiere, dann soll es auch einen dritten Band geben. Jungs schreibt schneller, ich fange jetzt schon an, diesen Dreckskerl zu vermissen!