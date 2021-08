Harry Potter für Fortgeschrittene

"Todeskreis", "Höllenpforte", "Zeitentod", "Feuerfluch", "Teufelsstern": Das klingt alles nach Trash-Titeln für irgendwelche Billig-Fantasy-Romane. Aber diese Überschriften gehören zu einem unglaublich spannenden Mehrteiler von Anthony Horowitz, einem Jugendbuchautor, der vor allem durch seine Spionage-Serie "Alex Rider" bekannt ist. Diese andere Reihe heißt recht unspektakulär "Die fünf Tore". Aber in diesem Fantasy-Epos ist spektakulär viel drin.

Der 15jährige Matt träumt immer denselben Traum. Drei andere Jungs und ein Mädchen rufen ihn verzweifelt. Und irgendwie weiß er: Er muss die anderen suchen, in der echten Welt, er muss weg von seiner Pflegefamilie, die ihn ohnehin wie einen Gefangenen hält. Matt beginnt seine Suche, aber erst Mal muss er sich selbst finden. Denn er ist einer der "Fünf", einer der Torwächter, die mit ihren magischen Fähigkeiten in der Lage sind, die Welt zu retten. Der Feind sind die sogenannten "Alten", eine uralte Macht, die schon einmal vor zehntausend Jahren die Menschheit vernichten wollte, einfach weils ihr Spaß macht. Damals ging's schief, diesmal stehen ihre Chancen besser: Fiese Spinnen-Giganten, Insekten-Soldaten und Gestaltwandler gegen eine Handvoll Kinder.

Das mag jetzt in dreißig Sekunden zusammengefasst ein bisschen platt wirken, aber Anthony Horowitz gibt der Geschichte satte 3000 Seiten Platz, dagegen ist der "Herr der Ringe" ein Pixie-Büchlein. Und es ist nicht einfach das Strickmuster gute Superhelden-Kinder gegen böse Monster, es geht unterschwellig auch darum, dass wir Menschen ohnehin unseren Planeten mit viel Phantasie und Aggression kaputtmachen, warum sollten es dann andere Mächte nicht auch mit uns machen dürfen. Diese Doppelbödigkeit schwingt immer mit: Die Menschheit vor dem Abgrund gegen die Abgründe des Menschen. Bei so viel Apokalypse geht's natürlich selten zu wie im Kindergarten, also wer Anthony Horowitz nur als Jugendbuch-Autor kennt, dem sei gesagt: In den "Fünf Toren" wird deftig und blutig gemetzelt, Stephen King würde respektvoll eine Augenbraue heben.