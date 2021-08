Irgendwo in Algerien

„Irgendwo in Algerien ist ein unbekannter Mann, der meine Mutter getötet hat. Wer sucht ihn?“ - So lautet der Abschiedsbrief von Yvonne Ander, einer Mörderin. Der Brief ist fast das Ende des Romans, aber auch der Anfang. Und das ist geschickt von Henning Mankell, außerordentlich geschickt.

Im Prolog des Buchs werden vier Nonnen in Algerien von Fundamentalisten ermordet, die Ausländer aus dem Land vertreiben wollen. Aber die Mörder finden noch eine Frau im Orden der christlichen Schwestern, die dort eigentlich nichts zu suchen hat. Trotzdem wird sie getötet. Sie ist die fünfte Frau, sie war die Mutter von Yvonne Ander.Ihr Tod ist der Auslöser für ihre Tochter, mehrere Morde in einer schwedischen Kleinstadt zu begehen, das Motiv von Yvonne ist aber ein anderes. Dass eine Frau mordet, weiß man als Leser von Anfang an, Kommissar Kurt Wallander muss das erst noch rausfinden.

Brutale und grausame Morde

Die Morde sind brutal und grausam - das ist das Einzige was sie zunächst gemeinsam haben. Und da fängt die Fisselarbeit für den Kommissar und sein Team an. Als Leser freut man sich an jeder Kleinigkeit die die Ermittler rausfinden, und auch Kommissar Wallander wird mir im Verlauf der Geschichte immer sympathischer.

Ein Typ, der – genau wie wir – immer erst dann merkt, dass er ’ne Brille braucht, wenn er einen Bericht nicht mehr problemlos lesen kann. Klar hat er jede Menge privater Probleme am Hals, aber wer hat die nicht? Und so kommen wir Kurt Wallander als Mensch sehr nahe, näher als anderen Starermittlern in anderen Romanen.