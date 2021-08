Wer mit drei Hörbüchern gleichzeitig in den Top 5 der Bestsellerlisten ist, muss wohl alles richtig gemacht haben. Oder er hat ein sprechendes Känguru als Mitbewohner und schreibt auf, was er mit dem so erlebt. Auf Marc-Uwe Kling trifft beides zu.

Man stelle sich vor, in die Wohnung nebenan zieht plötzlich ein Känguru ein. Genauer: ein Känguru, das sprechen kann, Schnapspralinen liebt und auch noch überzeugter Kommunist ist. Genau das ist angeblich Marc-Uwe Kling passiert. Seine Erlebnisse hat er in eine Trilogie verpackt, die einfach urkomisch ist. Das Känguru ist erst der so ziemlich schlechteste Nachbar, den man sich vorstellen kann und später dann ein noch üblerer Mitbewohner. Es ist besserwisserisch, eitel, anarchisch und einfach so schräg, dass man beim Lesen die ganze Zeit grinsen muss. Es sind Dialoge wie diese:

Er: "Ich lebe nach der Devise lieber fünf Mal nachgefragt als einmal nachgedacht." Känguru: "Was ist denn das?!" Er: "Schnapspralinen" Känguru: "Darf ich?" Er: "Bitte. Mag ich sowieso nicht." Känguru: "Köstliiiich. Auch welche?" Er: "Nee mag ich nicht. Nicht zugehört?" Känguru: "Offensichtlich nicht. Denken Sie nicht mit?" Er: "Ich lebe nach der Devise lieber fünf Mal nachgefragt als einmal nachgedacht. Nicht zugehört?" Känguru: "Offensichtlich nicht. Denken Sie nicht mit?"

Das lustigste Känguru der Welt

Marc-Uwe Kling liefert sich Wortgefechte mit sich selbst, die manchmal schon sehr schräg, aber immer wunderbar intelligent sind. Allen, die da mal reinschnuppern wollen, empfehle ich übrigens die Version als Hörbuch - allein schon deshalb, weil die nicht irgendwo im Tonstudio von einer perfekt klingenden Stimme eingesprochen wurden, sondern Marc-Uwe Kling einfach seine Lesungen mitgeschnitten hat. Es dauert ungefähr 5 Minuten und man sieht dieses Känguru praktisch vor sich und ist neidisch, nicht auch so einen Mitbewohner zu haben. Die Szenen aus dem Alltag der beiden sind in ein- bis fünfminütige Geschichten unterteilt, so dass man selber entscheiden kann, in welchen Dosen man sich die Hörbücher verabreicht. Und das Gute ist: Wenn eins zu Ende ist, macht man einfach das nächste an - ist ja eine Trilogie.