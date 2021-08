Wunderkind auf großer Fahrt

Diese Buch kann man nicht lesen wie jedes andere, Zeile für Zeile und Seite für Seite immer von links oben nach rechts unten. Sondern es lenken einen auf fast jeder Seite krumme Pfeile raus aus dem Fließtext, zu Illustrationen und Diagrammen, und Fußnoten und Exkursen, die der Held des Romans von Hand gezeichnet hat: Tecumseh Sparrow Spivet, so heißt er, kurz TS.

Er ist zwölf Jahre alt und lebt auf einer Ranch in Montana; der Vater ein wortkarger Landwirt mit Cowboyfimmel, die Mutter eine schrullige Wissenschaftlerin auf der Suche nach einer unentdeckten Käferart. Und TS kann zeichnen. Mit Illustrationen und Diagrammen und Tabellen erklärt er sich die Welt. Er zeichnet Nachtfalter und Fledermaus-Flugrouten und wie genau sein Vater Whiskey kippt, eine Systematik der Langeweile und eine Karte der Müllkonzentration in Chicago. Er ist ein Forscher und Schlaumeier, und seine Zeichnungen sind so kunstvoll, dass sie regelmäßig in wissenschaftlichen Zeitschriften abgedruckt werden - deren Redakteure nicht wissen, dass ihr Illustrator kein Erwachsener ist.

Und dann klingelt das Telefon - damit beginnt das Buch - und TS erhält eine Einladung ins Smithsonian, das Riesenmuseum und Forschungsinstitut in Washington, wo ihm ein Preis verliehen werden soll. Weil er sein Alter nicht vorher verraten will und seine Eltern ihn nie würden fahren lassen, büchst er aus, besteigt als blinder Passagier einen Güterzug und reist quer durch Amerika Richtung Washington. Er wird viel lernen unterwegs, zum Beispiel, dass es heute noch Hobos gibt, und dass Professoren auch eitle Karrieristen sein können und wie man eine Schärpe so bindet, dass sie einen großen Blutfleck verdeckt (natürlich liefert er eine Illustration) - und viel über seine Ururoma, die auch schon Forscherin war: Er hat nämlich bei seiner heimlichen Abreise ein unfertiges Manuskript vom Schreibtisch seiner Mutter mitgehen lassen, und das wird hier zu einem spannenden Buch im Buch. Man lernt auch als Leser eine Menge und erfährt nebenbei, wie TS' seltsame Welt-Erklärerei auch mit dem Unfalltod seines Bruders zu tun hat.