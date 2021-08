Anders als in Ken Folletts Bestseller muss man um den Bau der Kathedrale nicht bangen, auch geht es weniger um die Architektur der Kirche Santa Maria del Mar, aber wir verstehen, wie viel es den einfachen Menschen im Stadtteil Ribera bedeutet hat, durch eigenes Geld und eigener Hände Arbeit für Maria ein lichtdurchflutetes Gotteshaus zu bauen und das in nur 55 Jahren. Der Autor, Ildefonso Falcones hat fantastisch recherchiert, er lebt als Anwalt in Barcelona und die Liebe zur Stadt schwingt in allen Zeilen des Buches mit. Am besten ist es, die Kathedrale des Meeres zu lesen und danach einen Städteurlaub in Barcelona anzuhängen, dann meint man fast, in den mittelalterlichen Gassen die Hafenarbeiter die schweren Steine für ihre Kirche schleppen zu sehen und wenn wir dann tatsächlich vor ihr stehen, übersehen wir sie auch nicht, denn natürlich gibt es in Barcelona weitaus prächtigere Kirchen und Gebäude als diese kleine aus dem 14. Jahrhundert. Die Kathedrale des Meeres ist gut zu lesen, wer Schlachten nicht mag, muss sich hier und da vielleicht durch ein paar Seiten quälen, wird aber dafür auch von hinreißenden Liebesszenen belohnt. Ich jedenfalls hab für die über 600 Seiten nur ein paar Tage gebraucht, dafür aber 'ne Menge gelernt über Spanien im Mittelalter, die spanische Inquisition und das harte Leben im Feudalherrentum.