Eine neu sortierte Welt in "Die Kinder des Dschinn"

"Die Kinder des Dschinn" ist das erste Jugendbuch von Philip Kerr: John und Philippa Grant sind Zwillinge, leben in New York und haben mit 12 Jahren beide den gleichen Termin beim Zahnarzt. Die Weisheitszähne müssen raus - und zwar alle. Danach ändert sich das Leben der beiden rapide. Beide träumen denselben Traum, in dem sie von ihrem Onkel nach England eingeladen werden. Iihr Vater benimmt sich auf einmal so, als hätte er Angst vor seinen Kindern, und die Haushaltshilfe der Familie gewinnt im Lotto, nachdem sie vorher über Geldsorgen geklagt hat. All das passiert, weil die Zwillinge eigentlich keine Menschen, sondern Dschinn sind. Und nun müssen sie lernen, mit ihren neuen Fähigkeiten, wie zum Beispiel Wünsche erfüllen, umzugehen. Deshalb schickt sie ihre Mutter tatsächlich zum Onkel nach England und dort kriegen John und Philippa einen Crashkurs in Sachen Dschinn-Dasein.