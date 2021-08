Schwierige Gedanken verständlich formuliert

Viele von uns schalten sofort ab, wenn sie das Wort Philosophie hören. Logisch, man denkt an kompliziertes Gerede. Und an Gedanken, die so schwierig sind, dass man wenig bis überhaupt nichts kapiert. Und genau so ist es bei Richard David Precht NICHT. Precht hat wirklich eine große Gabe. Er kann schwierige Gedanken vollkommen klar in seinen eigenen Worten ausdrücken, so dass es Spaß macht, seine Bücher zu lesen. Das ist bei der "Kunst kein Egoist zu sein" auch so.

Darin beschäftigt sich Precht mit der Frage, warum sich so viele Menschen auf der Welt für die Guten halten und es aber trotzdem so viel Schlechtes gibt. Er beginnt seine Suche mit der Frage, ob wir von Natur aus eigentlich gut oder schlecht sind? Gute Nachricht: wir sind gut, meint Precht.

Eine biologische Theorie, die dieses Bedürfnis nach einer guten Gesinnung erklärte, gibt es nicht. Wir sind häufig einfach deshalb nett, weil es sich gut anfühlt, nett zu sein. So weit so gut. Aber warum sind wir dann nicht immer gut? Precht glaubt: weil wir bei jeder Gelegenheit verdrängen und uns in die Tasche lügen. Und weil wir uns immer so vergleichen, dass wir moralisch gut wegkommen. Nach dem Schema: was die anderen gemacht haben, war aber noch VIEL schlimmer. Das heißt: wir wollen eigentlich schon gut sein, schaffen es aber nicht — die Versuchungen um uns herum sind zu groß.