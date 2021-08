Düster, düsterer, Nesbø!!!

Stellt euch vor, Fußballer Mario Götze von Borussia Dortmund würde sich schwer verletzen, seine Karriere beenden und stattdessen Krimis schreiben! Das wäre erst mal ein riesen Schock für alle Fußballfans und ein weiterer für alle Kritiker - denn die hätten sicher so ihre Probleme damit, den Roman eines früheren Profi-Fußballers ernst zu nehmen. Anders in Norwegen: da zählt der frühere Erstliga-Kicker Jo Nesbø mittlerweile zu einem angesagten Krimi-Autoren. Sein aktueller Krimi heißt "Die Larve" und ist ein weiterer aus der sogenannten Harry Hole-Reihe.

Harry Hole ist ein Polizist aus Oslo, der extrem kaputt ist. Er hat blutunterlaufene Augen, einen schräg zusammengewachsenen Unterkiefer, der ihm bei einem anderen Fall mal gebrochen wurde. Dazu hat er ein Drogen- und Alkoholproblem. Hole ist aber ein großartiger Ermittler, der einfach so lange im Mist wühlt, bis er was findet.

"Die Larve" von Jo Nesbø ist mittlerweile Holes 9. Fall und der gerät zu einer regelrechten Achterbahnfahrt. Diesmal geht’s um den Mord an einem Drogendealer in Oslo. Eigentlich nichts Besonderes, aber der Mörder heißt Oleg und ist der Sohn von Harrys großer und einziger Liebe Rakel. Die beiden haben sich mittlerweile getrennt, was auch einer der Gründe ist, warum Harry seinen Dienst als Polizist quittiert hat, mittlerweile ist er Geldeintreiber in Hongkong.

Er kommt für den Fall aber zurück nach Oslo - ganz nach dem Motto: einmal Bulle, immer Bulle. Harry glaubt einfach nicht, dass Oleg diesen Dealer ermordet hat. Bald ist die Russenmafia hinter ihm her, die in Oslo die ganz großen Drogengeschäfte am Laufen hat.

Und das ist auch das richtige Stichwort: Sucht. Denn dieses Buch macht wirklich süchtig! Der Autor, Jo Nesbø, schafft es mit wenigen Worten ein ganzes Leben zu beschreiben; eine wundervolle, aber auch düstere Sprache - passend zum düsteren Norwegen gerade jetzt in dieser Jahreszeit.

Zum Beispiel wenn Nesbø aus Sicht einer Ratte schreibt, die in ihren Bau zu ihrem Nachwuchs will - vor dem Eingang liegt aber jemand, der dabei ist zu sterben und die Ratte kommt an diesem Menschen nicht vorbei. Bis zu einer der letzten Seiten blickst Du es als Leser nicht, weil die Suche nach dem Mörder so verwirrend ist. Am Ende bleibst du schockiert und ein bisschen ratlos zurück und denkst dir: neee, das kannst doch jetzt nicht sein!