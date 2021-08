Schreiben als Therapie

Siri Hustvedts Büchern merkt man an, dass sich die Autorin ausgiebig mit Psychotherapie beschäftigt hat und dass sie Schreibkurse für Psychiatriepatienten gibt. Wenn sie Menschen beschreibt, geht sie mit einer liebevollen belustigten Haltung ran. Aber sie geht auch sehr tief. Und sie nimmt den Leser immer mit. Bei Hustvedts Personen hat man das Gefühl: Die Menschen, die sie da beschreibt, kenne ich gut, wenn vielleicht auch nicht in einer ganz so abgefahrenen Version wie in dem Buch. Siri Hustvedt betreibt das Schreiben offensichtlich auch als Therapie. In ihrem vierten Roman arbeitet die US-Autorin unter anderem den Tod ihres Vaters auf. Sie hat seine Tagebuchaufzeichnungen einfach gleich mit eingebaut.

In ?Die Leiden eines Amerikaners? lässt Hustvedt den Psychiater und Psychoanalytiker Erik Davidsen und seine Schwester Inga die Geheimnisse ihres verstorbenen Vaters auskundschaften. Erik selbst ist geschieden, leidet unter seiner Einsamkeit und verliebt sich unglücklich in seine Mieterin, die jamaikanische Künstlerin Miranda. Weil es mit dem Kontakt zu ihr nicht so richtig klappen will, verbündet er sich mit ihrer fünfjährigen Tochter. Eriks Schwester Inga ist Schriftstellerin und trauert außer um ihren Vater auch noch um ihren Ehemann, der ebenfalls Buchautor und wesentlich bekannter war als sie. Sie muss sich mit unangenehmen Enthüllungen über ihn auseinandersetzen und sich nebenbei noch um ihre Tochter Sonia kümmern, die seit den Anschlägen vom 11. September unter einem Trauma leidet, darüber aber nicht sprechen will.