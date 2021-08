Rätselhaft und ohne jede Angst

Es ist eine wunderbar seltsame Geschichte aus dem österreichischen Rheintal, die da erzählt wird. Sie beginnt mit Ambros Baumeister, der beschließt, ein Leben ohne das widerliche Geld zu leben. Bei einer Zugfahrt entdeckt er Amrei, eine Industriellentochter, verliebt sich sofort und weicht ihr nicht mehr von der Seite. Er steigt aus, wo sie aussteigt, er setzt sich zu ihr in dasselbe Taxi und wartet vor ihrem Haus, bis die Familie ihm das Dienstbotenzimmer gibt. Und dann, in einer Winternacht, „erkennen“ sie sich, wie es heißt, und zeugen ein ganz besonderes Kind, die Hauptfigur Maudi Latuhr, die sich fast nicht beschreiben lässt: ein frühreifes Mädchen, eine Außenseiterin, eine Art geschlechtsloser Engel, deren Aufgabe es im Leben sein wird, Sehnsucht in den Menschen zu wecken, die immer liebloser miteinander umgehen. Und so passieren in ihrer Gegenwart merkwürdige Dinge: der bankrotte Textilbaron findet sein Herzklopfen wieder, das ihn so berauscht, dass er einen Penner überfährt, bis dessen Knochen „knacken wie Äste“, ein braver Bauer verliebt sich in sie, schwächere Wesen wie Hunde verenden auf der Stelle - für sie ist die Gegenwart Maudis zu viel.

Zusätzlich tauchen eine Reihe kurioser Nebenfiguren auf: Boje Birk, der per Telepathie dafür sorgen kann, dass seiner heißgeliebten TV-Sprecherin die Ohrclips abfallen oder der verfettete Kunstkritiker, der nicht weinen kann.

Das alles wird erzählt in einer ganz eigenen, dahinfließenden, bildhaften Sprache. So ist die Rede von „berollschuhten, beabendanzugten oder beschnurrbarten Meistern“, und das Rheintal liegt da wie „ausgetrunken“. Eine wüste, oft auch rätselhaft bleibende, aber wunderbar erzählte Geschichte.