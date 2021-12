Frauenroman über eine Venezianische Heilerin

Auch wenn’s für den ein oder anderen erst mal abschreckend klingt: die Madonna von Murano hat über tausend Seiten und ist ein historischer Frauenroman. Davon gibt's aber viele solche und zum Glück auch wenige solche - wie eben das Buch von Charlotte Thomas. Das Buch ist vor allem für Frauen und die Geschichte ganz klassisch aufgebaut: ein kleines Mädchen wächst im 14. Jahrhundert in Venedig auf. Sie hat nichts, sie ist nichts, aber Sanchia interessiert sich für die Heilkunst. Und weil sie in einem Kloster groß wird, lässt sie sich von der dortigen Äbtissin in der Heilkunst unterrichten. Daneben beginnt sie eine leidenschaftliche Affäre mit dem Sohn einer reichen und unglaublich angesehenen Familie. Aber klar: das hat natürlich keine Zukunft. Denn Sanchia ist eine arme Kirchenmaus, heilt Menschen ohne dafür Geld zu verlangen und hat außerdem eine dunkle, familiäre Vergangenheit, die sie erst mit der Zeit entschlüsselt.