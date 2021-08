Etwas andere Kurzgeschichten

Zuerst kommt eine Einführung, in der schon eine wunderschöne Geschichte steckt, dann schreibt Neil Gaiman zu jeder Kurzgeschichte eine kleine Einleitung teilweise mit biografischen Zügen, und dann erst kommen die Stories. Mit diesem Buch habe ich ganz neue Lesegewohnheiten entwickelt. Normalerweise lege ich ein Buch nur unter Protest aus der Hand, weil ich unbedingt wissen will, wie es endet - bei den Geschichten von Neil Gaiman hab ich mich dabei ertappt, dass ich jede einzelne regelrecht zelebriere. Also zuerst vorne blättern und gucken, wie Gaiman überhaupt drauf gekommen ist, diese Story zu schreiben. Dann nachschauen, ob es ein Gedicht oder eine Prosaerzählung ist. Danach checken, wie viele Seiten sie hat und dann erst anfangen zu lesen.

Jeder einzelne Schritt in dieser Prozedur hat seine eigenen Reize. Zum Beispiel wie seine Agentin ihm einmal einen Vorschlag zu einer Geschichte gemacht hat. Motto: Engel sind im Moment in, und die Leute lesen immer gern Bücher über Katzen. Wäre es nicht cool, etwas über eine Katze zu schreiben, die ein Engel ist oder umgekehrt. Dann blättere ich vor zu der Kurzgeschichte "Der Preis", stelle fest, die ist nur acht Seiten lang, und lese eine der schönsten und gleichzeitig beunruhigendsten Geschichte über einen schwarzen Kater, der jede Nacht gegen den Teufel kämpft.

Oder "Der Goldfischteich und andere Geschichten". Gaiman begann sie zu schreiben, brauchte dann vier weitere Jahre bis er genügend Distanz hatte, um sie zu beenden. Am Ende war er selbst erstaunt, wie alles zu einander passt, und manches davon sei wahr. Anschließend folgt eine Geschichte, nach der ich weiß, dass Karpfen nahezu unsterblich sind, wer June Lincoln war, und wie man als Drehbuchautor in Hollywood verarscht wird. Was ich leider immer noch nicht weiß, ist, wer dabei war, als John Belushi starb. Seltsame Mischung, oder?

Dann gibt es noch kleine Anekdoten wie: Der Mittelteil dieser Geschichte erblickte das Licht der Welt in dieser Bar, als John und ich Figuren von H. P. Lovecraft imitierten. Nach 48 Stunden Dauertrinken möchte ich noch hinzufügen.