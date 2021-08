Mischung aus Schauergeschichte und Historienroman

Stellt euch mal Folgendes vor: In Deutschland gebe es eine Schiller-Stadt oder ein Goethehausen. Und ein junger dort lebender Autor würde versuchen, über die berühmte Stadt und ihren Dichter einen Roman zu schreiben. Klingt ein bisschen arg konstruiert, aber in den USA funktioniert so etwas. Die 31jährige Lauren Groff hat ihrer Heimatstadt Cooperstown ein literarisches Denkmal gesetzt, hier hat James Fenimore Cooper gelebt und geschrieben, u.a. "Lederstrumpf" und "Der letzte Mohikaner". Ein wunderschöner Roman, eine Mischung aus Schauergeschichte und Historienroman: "Die Monster von Templeton" Am Anfang schwimmt ein Monster tot im Flimmerspiegelsee - ein Ungeheuer, Marke Nessi, riesig, weiß, offenbar uralt. Und die Studentin Willie kommt ziemlich fertig nach Hause, nach Templeton, eine amerikanische Kleinstadt, die von viel Natur-Idylle und von Baseball-Nostalgie lebt. Willie ist schwanger, dummerweise von ihrem Archäologie-Professor, dessen Ehefrau austickt und Willie die Pest an den Hals wünscht. In Templeton will sich Willie bei ihrer Mutter ausheulen - doch die hat gerade ein Verhältnis mit Jesus angefangen und offenbart ihrer Tochter, dass sie doch nicht das Produkt einer wilden Hippie-Orgie ohne konkreten Vater ist. Ihr leiblicher Daddy lebe in Tempelton und stamme aus einer der berühmten Gründerfamilien der Stadt. So wie Willie selbst. Und sie solle ihren archäologischen Scharfsinn daran setzen, ihn aufzuspüren. Genau das tut Willie: Sie dröselt im Archiv der Stadt den Stammbaum Tempeltons auseinander wie ein uraltes Seil und findet dort die echten Monster der Stadt. Aus der Zeit der Pioniere, die den Indianern brutal ihr Land nahmen, aus der Zeit der Sklaverei, bis in die Gegenwart. Sie findet Giftmörder, Feuerteufel, ein Kind behaart wie ein Affe, Prostituierte, Chingatschkook und einen Geist. Eine skurille Ansammlung extremer Persönlichkeiten, die alle etwas mit Willies Geschichte zu tun haben. Und noch was haben diese Figuren gemeinsam - sie sind alle dem weißen Seeungeheuer begegnet oder haben von seiner Existenz gewusst. Es scheint wie ein roter Faden, Entschuldigung - in dem Fall wie ein weißer, das Buch zusammenzuhalten und es bleibt bis zur letzten Seite megaspannend, was der Tod des Monsters mit Willie zu tun hat.