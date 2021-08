Großartiger Wenderoman

Hamburg 1994. Jan Landers freut sich auf die Fußballweltmeisterschaft, die bald beginnt. Er ist in der DDR aufgewachsen, in Brandenburg. Sein Held war Jürgen Sparwasser, der 1974 für die DDR im Spiel gegen die Bundesrepublik das 1:0-Siegtor erzielte. Jetzt, fünf Jahre nach der Wiedervereinigung, stehen mit Ulf Kirsten und Matthias Sammer gerade mal zwei Spieler aus der Ex-DDR im Nationalmannschaftskader, und Jan Landers ist Nachrichtensprecher bei der Tagesschau in Hamburg. Eine steile Karriere für einen ehemaligen DDR-Schallplattenunterhalter, wie man dort die DJs nannte. Eine Karriere, die viele neidisch macht und für die Jan Landers alles tut. Er versucht, so westdeutsch wie möglich zu sein, kauft sich Miró-Drucke für seine Wohnung, hat teure Designermöbel und fährt ein schickes Cabrio. Demnächst wird er umziehen, in ein Loft, das er gerade für viel Geld renovieren lässt.

Doch wirklich angekommen ist Jan Landers im Westen nicht. Vieles versteht er nicht, und er weiß, dass die anderen, die Westler, ihn auch nicht verstehen. Deshalb verzichtet er auch darauf, viel zu erklären - er will einfach nur akzeptiert werden im Westen. Dann bekommt Landers einen anonymen Anruf: Journalisten suchen in der Gauck-Behörde nach Stasi-Unterlagen über ihn. Seine Chefs wissen auch schon Bescheid, und Landers wird auf puren Verdacht hin beurlaubt. Durch die Stasivorwürfe holt ihn seine Vergangenheit ein, und er geht dorthin, wo er sich verstanden fühlt: Zuerst in die Russische Kneipe am Hamburger Hafen, dann nach Brandenburg und Ost-Berlin und die Fußballweltmeisterschaft verpasst er zum ersten Mal in seinem Leben - er hat Wichtigeres zu tun, er muss seine ganz eigene Geschichte aufarbeiten, um in der Gegenwart überleben zu können.