Medizinthriller

Wenn die Ressourcen knapper werden, wer soll dann medizinisch versorgt werden? Der Obdachlose, das vierjährige Mädchen, der Familienvater oder der Millionär, der dann großzügig spenden wird?

Ethik und Medizin - darum geht es im Thriller "Die Prüfung", der nur auf den ersten Blick ein harmloser Krimi ist. Vielmehr legt er den Finger in die Wunde des amerikanischen, aber auch unseres Gesundheitssystems. Wie viel Medizin können wir uns auf Dauer leisten? Wer wird vom Fortschritt der Wissenschaft wirklich profitieren? Fragen, die sich nicht einfach und schnell beantworten lassen.

Verpackt ist das in einen Thriller, der langsam beginnt, doch dann rasant Fahrt aufnimmt. Quinn Leary ist hochintelligent und will Medizin studieren. Sie hat Topnoten, aber es gibt einen Haken, ihre Eltern können kein Studium finanzieren. Daher ist ihre einzige Chance: ein Stipendium an der Elite-Universität Ingraham. Zunächst kommt sie nur auf die Warteliste, doch mit einem Trick gelingt es ihr schließlich doch, einen der begehrten 50 Studienplätze zu ergattern. Das Semester läuft gut an, doch dann passieren seltsame Dinge. Ihr Freund Tim findet eine Abhörwanze in ihrem Zimmer. Dann entdeckt er auch noch hinter dem Bett ein Gerät, das Schallwellen aussendet. Während der Nacht werden Studenten durch die Schallwellen manipuliert. Eine Art von Gehirnwäsche, die ihre eigenen Wertvorstellung und ihre Moral im Sinne der Universität verändert.

Quinn arbeitet in ihrer Freizeit auf der Forschungsstation der Universität. Dort werden ein neues Medikament und neues Transplantat an sieben Brandverletzten getestet. Tim verschwindet plötzlich. Quinn glaubt, dass ihm etwas zugestoßen sein muss. Und als auf einmal ein achter Patient auf der Forschungsstation auftaucht, erstarrt sie. Der Körper ist mit Mullbinden umwickelt, nur die Augen sind sichtbar und sie flehen Quinn an. Ein Wettlauf gegen einen korrupten Apparat beginnt, dem Ärzte, Wissenschaftler und Politiker angehören.

Der Thriller ist von dem Arzt F. Paul Wilson geschrieben. Verständlich und fachlich gut recherchiert. Daneben gibt es aber auch eine Prise Science Fiction. Das Buch ist spannend, man kann es kaum mehr auf die Seite legen. Vorsicht am Strand oder im Schwimmbad, das Eincremen nicht vergessen.