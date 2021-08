Auch auf der Couch gibt es Nebenwirkungen

Darf ein Therapeut mit seinen Patienten Sex haben, wenn es sie heilt? Ein berühmter Psychotherapeut ist angeklagt. Er soll ein erotisches Verhältnis mit einer jüngeren Patientin haben. Nur so hätte er sie davon abhalten können, ihr Leben zu zerstören. Billige Ausrede oder moderne Wissenschaft?

Sex zwischen Therapeuten und Patienten ist tabu, da sind sich Ärzte und Psychologen einig. Aber auch ein Seelsorger ist nur ein Mensch, das lassen wir allzu leicht außer Acht. Was passiert eigentlich, wenn wir uns auf die Couch legen? In welche Hände begeben wir uns? Welche Methoden helfen? Welche machen uns nur von einem Therapeuten abhängig und sichern so dessen Einkommen?

Der Autor Irvin Yalom stellt provozierende Fragen. Er ist selbst Psychotherapeut, das gibt seinem Roman die Würze. Faszinierend, wie er mit unserer Wahrnehmung und Urteilsfähigkeit spielt.

Im Roman "Die rote Couch" lernen wir einen Mann kennen, dessen Ehefrau eine Furie sein muss. Aus seinen Erzählungen folgern wir, dass sie ihm das Leben schon jahrelang zur Hölle macht. Nach der Trennung schneidet sie nicht nur ihren Mann aus allen Bildern heraus, sondern auch die Krawatten in mehrere Teile. Als wir dann aber die Geschichte aus der Perspektive der Frau erfahren, bemerken wir welchem Irrtum wir aufgesessen sind. Nur wer beide Seiten einer Geschichte kennt, kann sich überhaupt an ein Urteil wagen.