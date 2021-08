Von Geheimdiensten und Mord

Manchmal kaufe ich Bücher weil sie einfach so geil aussehen. Das Format, das Bild vorne drauf, die Farben - so was halt. Und solche Bücher liegen dann wochenlang zuhause rum, ohne dass sie auch nur andeutungsweise von mir beachtet werden. Mit dieser Kaufphilosophie bin ich in den Besitz ziemlich vieler Wälzer gekommen, die nur schön im Regal rumstehen, es aber nie auf den Platz neben meinem Bett geschafft haben, also zu den Büchern, die auch gelesen werden. So, nach dieser Vorrede komme ich logischerweise jetzt zu der Ausnahme von der Regel, nämlich "Die Schriftrolle" von Marianne Macdonald. Lag auch ewig rum, ist dann eher zufällig neben's Bett gewandert, und hat mich fast drei Nächte lang wachgehalten.

Dido Hoare ist Antiquarin, betreibt einen Buchladen in London und hat ihren bescheuerten Vornamen von ihrem Vater, einem ehemaligen Professor für Anglistik in Oxford. Bücher sind neben ihrem Sohn Ben das Wichtigste in ihrem Leben, aber die Geschichte wäre natürlich null spannend, wenn Dido nicht ein Händchen dafür hätte, sich selbst in Schwierigkeiten zu bringen. So kommt sie abends nach Hause, und anstatt den Penner vor ihrer Haustür einfach liegen zu lassen, fährt sie ihn ins Krankenhaus. Sie kennt den Mann übrigens, es ist Tom Ashe, ein Kunde. Aus dem Krankenhaus verschwindet Ashe aber am nächsten Tag wieder, obwohl er einen schweren Malariaschub hatte. Dido macht sich Sorgen um ihn, alarmiert die Polizei, und kurz darauf wird Ashe ermordet aufgefunden - vorher war er aber noch mal bei ihr im Laden und hat ihr eine kostbare Halskette geschenkt. Bei der Gelegenheit erfuhr Dido auch, dass Ashe ihren Vater kennt und mit ihm gemeinsam im Krieg für den geheimen Nachrichtendienst gearbeitet hat.

Zweiter Romas über Dido

Nun ist die Lady nicht mehr zu halten und will genau wissen, was damals passiert ist, und warum Tom Ashe auf der Straße gelebt hat, obwohl er laut Bankkonto kein armer Mann war.

Marianne Macdonald hat mit der Schriftrolle bereits ihren zweiten Roman über die Antiquarin Dido geschrieben - meine Bestellung für den ersten Roman läuft bereits. Denn ich habe mich mit Dido angefreundet und bin ganz wild drauf, die Frau wiederzutreffen. Ach ja, und schön ist das Buch auch noch. Ihr wisst schon: Format, Titelbild und Farbe, sieht einfach geil aus.