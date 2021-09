Schenkt euch den Film

Die Story beginnt mit einer Partnerschaft kurz nach dem zweiten Weltkrieg in Los Angeles. Die zwei Cops Lee Blanchard und Bucky Bleichert sind beide Halbschwergewichtsboxer und vermöbeln sich gegenseitig in einem spektakulären Kampf. Danach werden sie ein Team - als Mr. Fire und Mr. Ice mischen sie die Kriminellen auf - bis, ja, bis die Leiche von Elizabeth Short gefunden wird. Grausam verstümmelt; ein Mord, der ganz Amerika schockiert. Die Ermittlungen ergeben: Die junge Frau wollte zum Film nach Hollywood, träumte von Ruhm und High Society und landete unsanft als Gelegenheitsprostituierte und Porno-Darstellerin. Ihr Markenzeichen: blonde Haare und schwarze Klamotten - die schwarze Dahlie. Lee und Bucky beißen sich in dem Fall fest und verstricken sich immer mehr in den bizarren Halbwelten Hollywoods. Skrupellose Immobilienhaie, korrupte Polizisten, schmierige Schmuddelfilmer, jeder scheint etwas mit dem Tod der Dahlie zu tun zu haben,

Die verzweifelte Suche nach dem Täter - das alles läuft im Vordergrund der Story -, der Hintergrund ist fast noch spannender: Es geht um die Besessenheit der beiden Cops; nach und nach lassen sie sich in das zerstörte Leben der Dahlie hineinziehen, wie in einem Alptraum wird die Tote für Bucky wieder lebendig. Nur noch sein Wahnsinn, die Sehnsucht nach der Dahlie treibt ihn an. Ganz langsam erkennt er, dass die tiefsten menschlichen Abgründe auch in ihm und seinem Partner wohnen.