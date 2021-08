Unheimlich, geheimnisvoll und spannend

William Shakespeare - Er schrieb seine unsterblichen Dramen und Komödien schon vor vielen hundert Jahren, aber noch immer gelten Sie als das Beste, was je zu Papier gebracht wurde. Allerdings geben er und seine Werke den Forschern Rätsel auf. Und das macht sich ein neuer Krimi zu nutze, der daraus eine faszinierende Mörderstory bastelt. Unheimlich geht's darin zu, geheimnisvoll und sehr spannend.

Es beginnt mit einer kleinen, harmlosen, in Goldpapier gewickelten Schachtel. Ein Geschenk, das die junge Theaterregisseurin Kate in Händen hält. Sie inszeniert gerade in London am Globe Theater den "Hamlet". Das Geschenk erhält sie von ihrer Mentorin Ros, die sie schon lange Zeit nicht mehr gesehen hat. Wenige Stunden später ist Ros tot und das Globe Theatre steht in Flammen. Das ist der Ausgangspunkt dieses überraschungsreichen und atemberaubenden Thrillers, in dem der Leser nicht nur spannend unterhalten wird, sondern auch hineintaucht in die Welt von William Shakespeare und die vielen Geheimnisse, die sich um den Starschreiber ranken. In der Schachtel, die Kate geschenkt bekommen hat, findet sich nämlich ein Hinweis auf ein geheimnisvolles, verschollenes Manuskript von Shakespeare, das scheinbar wieder aufgetaucht ist. Kate forscht nun in Bibliotheken, Palästen und Höhlen nach weiteren Hinweisen und wird zur Jägerin des verlorenen Shakespeare-Schatzes. Sie entdeckt mysteriöse Briefe und findet schließlich nicht nur Spuren des Manuskripts, sondern Beweise dafür, dass Shakespeares Stücke gar nicht von Shakespeare geschrieben wurden. Ein unheimlicher Mörder ist ihr dicht auf der Spur und pflastert mit Leichen seinen Weg. Echt gruslig, wenn Kate des nächtens in einer Unibibliothek herumschleicht, plötzlich einen unheimlichen Schatten entdeckt und hört wie ein Messer gezückt wird.