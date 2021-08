Die Queen und die Bücher

Die Hunde der Queen sind schuld. Nach dem Nachmittagsspaziergang laufen sie hinter den Palast und kläffen ein großes Auto an, dass sie noch nie gesehen haben: Den städtischen Bücherbus. Und damit treffen sich vor dem Kücheneingang des Palastes zwei Welten, die vorher nichts miteinander zu tun hatten: Die Queen und die Welt der Bücher.

Denn die Queen steigt tatsächlich in den Bücherbus und leiht sich ein Buch aus - ach, die Autorin kenne ich, die habe ich mal geadelt, sagt sie. Als Königin hat man eben einen anderen Zugang zu Autoren und Geschriebenem. Sie liest alles, was ihr in die Finger kommt. Denn vor dem Buch sind alle gleich, auch eine Königin. Ein Küchenjunge wird ihr Eingeweihter, der ihr aus den Bibliotheken neuen Lesestoff bringt. Und sie liebt es. Aber Lesen hat Folgen. Die Queen hat keine Lust mehr auf ihre Pflichttermine, statt Ansprachen zu halten möchte sie lieber vorlesen. Sie fragt ihre Gäste nicht mehr, wo sie herkommen, sondern was sie lesen. Am Schluss kann sie bei Paraden sogar gleichzeitig winken und lesen. Leider kann der Premierminister mit ihrer neuen Leidenschaft und den ausgeliehenen Büchern so gar nichts anfangen.