Die Liebeserklärung ans Lesen

Bücher vertreiben die Zeit, Bücher machen Spaß und Bücher können... töten. Zumindest in "Die Stadt der träumenden Bücher" von Walter Moers - dem Erfinder von "Käptn Blaubär". Aber Bücher können noch vieles mehr: Sie träumen, manche sind gefährlich, können einen vergiften oder verzaubern, andere retten Leben.

Worum geht's? Um Hildegunst von Mythenmetz. Das ist ein junger Dinosaurier, der davon träumt ein ganz großer Schriftsteller zu werden. Er findet ein Manuskript, das absolut einmalig ist. Denn: Der der's liest, fängt sofort an zu lachen, muss gleichzeitig aber auch weinen und ist völlig hin und weg. Nur: Keiner weiß, wer's geschrieben hat! Hildegunst macht sich auf in die Bücherstadt Buchhaim - die Stadt der träumenden Bücher, wo er den Autor finden will. Er gerät aber ziemlich schnell an magisch begabte Buchimisten, fiese Verleger und bald in ein Labyrinth UNTER der Stadt. Da warten dann auch die gefährlichen Bücher - und einiges andere.

Wer jetzt denkt: Oh nö, ein Dinosaurier - hey, das ist mit Abstand das normalste Wesen in diesem Buch. Um sich die anderen besser vorstellen zu können, hat Walter Moers auch viele Illustrationen gemalt.