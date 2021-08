Auf der Suche nach der Bestie

Wer Fragen stellt, kommt durch die Welt - so lautet einer von Kate Golds Wahlsprüchen. Und so lässt sie ihren Enkel Alexander erst mal selbst seinen Weg vom New Yorker Flughafen zu ihrem Haus in der 14. Straße finden. Dort kommt er nach etwa 12 Stunden auch an, total durchgefroren und ausgeraubt. Auf die Frage, warum sie ihn nicht abgeholt hat, erhält er die Antwort: "Wenn du es nicht schaffst, vom Flughafen zu mir nach Hause zu kommen - wie willst du mich dann in den Urwald begleiten?"

Alexander ist erst 15, und jetzt eigentlich auch schon bedient - zumal er seine Großmutter nicht sonderlich gut leiden kann. Trotzdem muss er Kate Gold ins Amazonas-Gebiet zu einer Expedition begleiten, die den Auftrag hat, eine geheimnisvolle Bestie zu finden. Diese Bestie ist so was ähnliches wie ein Urwald-Yeti und hat schon mehrere Menschen umgebracht. Gesehen hat sie allerdings noch niemand. Kate Gold soll nun die ersten Fotos von dieser Bestie machen, und Alexander muss mit, da seine Mutter totkrank ist und für längere Zeit ins Krankenhaus soll.

Die Amazonas-Expedition besteht aus ziemlich vielen Mitgliedern, glücklicherweise ist auch die Tochter des Führers dabei, und die ist etwa in Alexanders Alter.

Als die ersten Expeditionsmitglieder unter mysteriösen Umständen umgebracht werden, ist allen klar: Die gesuchte Bestie hat die Expedition zuerst gefunden. Und dann tauchen auch noch die geheimnisvollen Nebelmenschen auf, die sich seltsamerweise nur für Alexander und seine neue Freundin interessieren.

Für Alexander wird der Trip in den Dschungel zum Abenteuer seines Lebens - am Ende hat er die Stadt der wilden Götter gesehen, eine ungeheure Mutprobe bestanden, einen Skandal aufgedeckt, vielleicht seine Mutter gerettet und sogar seine Großmutter lieben gelernt.