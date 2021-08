In den 50er Jahren begleitet Canetti ein Filmteam nach Marrakesch und sieht vieles, was er zunächst nicht versteht. Zurück in London beginnt er seine Erlebnisse aufzuschreiben und lässt die Stadt zwischen den Worten leuchten, so wie sie es heute noch bei Sonnenuntergang tut. Marrakesch ist schön, fremd und seltsam und darf das auch bleiben. Denn am Ende jeder Geschichte macht Canetti klar, warum er nicht den Richter spielen kann oder darf, der über das Fremde und Seltsame sein Urteil fällt. Der Bettler zum Beispiel, der Geldstücke in den Mund nimmt, ist blind. Er prüft mit Zunge, wieviel man ihm gegeben hat. Um sich entsprechend zu bedanken. Und die Geschichte von dem kleinen Esel, die solltet ihr selbst lesen. Am besten in Marrakesch.