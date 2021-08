So funktioniert das mit der Wirtschaft also!

Wer sich die Nachrichten über die Finanzkrise so angeschaut hat, dem dürfte eins aufgefallen sein: Die Wirtschaft ist eine ganz schön komplizierte Sache und irgendwie hängt alles zusammen: die Börse, faule Kredite, Banken-Rettungspläne und Arbeitsplätze in Deutschland. Das hier ist ein Buch, dass die undurchsichtige Wirtschaftswelt ganz einfach macht.

Die Finanzkrise hat auch mich hart getroffen - ich habe teilweise nämlich nur noch Bahnhof verstanden: Banken haben Liquiditäts-Engpässe, Rating-Agenturen prüfen die Bonität von Unternehmen, auf einmal wurden Shortsells verboten und Konjunkturprogramme müssen die Wirtschaft wieder ankurbeln. Und dann heißt es immer: "Die Finanzkrise geht jeden was an, weil sie jeden betrifft!" Aber wo ist der Zusammenhang zwischen faulen Krediten in den USA und den Produktionsstops bei Daimler in Sindelfingen?

Mir hat die gute alte Tagesschau dabei geholfen, die komplizierte Welt der Wirtschaft ein bisschen besser zu verstehen - und zwar mit dem Buch "Die Tagesschau erklärt die Wirtschaft". Auf knapp 280 Seiten werden zum Beispiel Fragen geklärt wie:

Was passiert eigentlich genau, wenn eine Zentralbank die Leitzinsen senkt? Warum können Spekulanten an der Börse auch bei fallenden Kursen Geld verdienen? Was macht eigentlich ein Aufsichtsrat? Und: Was ist der Unterschied zwischen einer Rezession und einer Depression?

Das Buch schafft es, die komplizieren Zusammenhänge in der Wirtschaft in ganz einfachen Worten zu erklären - ohne aufwendige Diagramme und ohne Sätze voll gestopft mit Fremdwörtern. Und auf einmal wird die Wirtschaftwelt eigentlich ganz spannend und gar nicht mehr so kompliziert.