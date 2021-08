Herausgerissen aus Ereignislosigkeit und Routine

Wer gerade "Das Parfüm" von Patrick Süskind als Verfilmung im Kino gesehen hat, der geht vielleicht mit seiner Nase ein bisschen anders durchs Leben. Versucht Gerüche zu erkennen, die an die Kindheit erinnern oder an bestimmte Menschen und Situationen. Wer Patrick Süskinds "Die Taube" liest, wird anschließend die Routine in seinem Leben überdenken. "Die Taube" ist keine Geschichte a lá "Das Parfüm", sondern ein einziger Tag im Leben eines Wachmanns in einer Bank, dessen einziger Lebensinhalt minutiös geplante Routine ist.

"Als ihm die Sache mit der Taube widerfuhr, die seine Existenz von einem Tag zum andern aus den Angeln hob, war Jonathan Noel schon über fünfzig Jahre alt, blickte auf eine zwanzigjährige Zeitspanne von vollkommener Ereignislosigkeit zurück und hätte niemals mehr damit gerechnet, dass ihm überhaupt noch irgend etwas anderes Wesentliches würde widerfahren können als der Tod."

Mit diesem acht Zeilen langem Mördersatz beginnt die Geschichte von Jonathan Noel, der seit Jahrzehnten im Zimmer Nr. 24 im 6. Stock eines Hauses in der Rue de la Planche in Paris wohnt. 75.000 Stunden wird er noch auf der Marmortreppe vor der Bank als Wachmann verbringen, bis er pensioniert wird.

Das unglaubliche Ereignis

Doch dann passiert das, was sein Leben verändert: Als er eines morgens auf den Flur tritt und dort eine Taube sitzt, ist Jonathan zu Tode erstaunt. Die Taube bringt seinen geregelten Tagesablauf durcheinander. Er ist sich sicher, sein Leben wird von dieser Taube erschüttert und sein Zimmer wird er natürlich nie wieder betreten können, das Zimmer - für das er nur noch ein paar Raten abbezahlen muss, dann wird es für immer ihm gehören. Als Jonathan verstört das Haus verlässt und bei der Arbeit den nahenden Wagen des Direktors überhört - das erste mal in seiner 30-jährigen Dienstzeit - ist er so fertig mit der Welt, dass er sich an eine Säule lehnen muss - auch das erste mal in seiner 30 - jährigen Dienstzeit. Als er auch noch auf der Parkbank seine Milchtüte vergisst, fühlt er sich endgültig wie der letzte Versager.