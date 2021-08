Mit einer tiefen Stichwunde in der Brust wird ein Ratsherr in der Andernacher Gosse gefunden. Er bleibt nicht der einzige Tote. Dieser fesselnde Krimi spielt im 15. Jahrhundert und birgt eine überraschende Wende.

Mit einer tiefen Stichwunde in der Brust wird Ratsherr Hermann Wihelm von Grevenrath in der Andernacher Gosse gefunden. Er bleibt nicht der einzige Tote. "Die Toten des Meisters" von Andreas J. Schulte spielt im 15. Jahrhundert. Ein historischer Lokalkrimi, der fesselt.

Man muss das Städtchen Andernach vorab nicht kennen. Wobei, wer das Buch liest, dem geht es vielleicht wie mir und er will danach unbedingt mal hin. Schauen, welche Orte aus dem Buch es nach über 500 Jahren immer noch gibt. Für alle Ortsfremden findet sich eine Hilfestellung - Ich hab beim Lesen ganz oft zurück nach vorn geblättert, da ist eine historische Stadtkarte im Buch, damit findet man sich schnell zurecht. Hauptfigur Konrad lebt in Andernach. Gerade erst sind seine Frau und die Tochter am Fieber gestorben. Auf den ersten Seiten hab ich ein paar mal gedacht, "Mensch komm mal in die Puschen!" Die Story geht einfach ziemlich gemütlich los - aber bitte hier nicht das Buch weglegen und denken "da kommt nix Spannendes mehr" - es kommt! Plötzlich wird man aus diesem seichten Erzähltrott rausgerissen und die erste Leiche liegt vorm Wirtshaus im Rinnstein inmitten von Abwasser, Fäkalien und Müll. Jetzt nimmt das Buch Fahrt auf. Immer wieder werden Tote entdeckt. Teils richtig übel zugerichtet. Ich musste da stellenweise erst mal die Paprika-Chips wieder weggepacken. Aber dafür hab ich das Buch nicht mehr aus der Hand gelegt.

Konrad, bei dem gar nicht so recht klar ist, was eigentlich sein Job ist und wo er herkommt (er verrät nicht mal seinen Nachnamen), wird durch einen Zufall in die Morde verwickelt. Und: Er hat ein überraschend gutes Auge für Kleinigkeiten, die in Richtung Täter führen - nur warum? Woher kommt sein Wissen über Anatomie, Kampftechniken und Waffen? Ihr denkt jetzt: "Na ist doch klar, der ist der Mörder?!" - Nix da. Hab ich auch gedacht, aber "Die Toten des Meisters" macht eine viel überraschendere Wendung. Und noch eine gute Nachricht für alle Schnellleser: Band 2 "Die Spur des Schnitters" steht auch schon in den Regalen.