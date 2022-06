Ja zu Müttern, die Karriere machen!

Ich sag´s gleich vorneweg: Dieses Buch sagt "Ja" zu Müttern, die Karriere machen. Die Autorinnen Anke Dürr und Claudia Voigt bemühen sich zwar um Neutralität, können ihre Bewunderung für diese Frauen aber nicht ganz verstecken. Es geht um viele bekannte Frauen wie die Schauspielerin Maria Furtwängler oder die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt, aber auch um unbekannte wie die Studentin Ellen Maus. Frauen, die echt was drauf haben: Constance Scharf zum Beispiel, Professorin für molekulare Genetik- und Juliane Kokott, die einzige Frau neben sieben männlichen Generalanwälten am EU-Gerichtshof. Sie alle erzählen sehr persönliche Dinge: Von Fehlgeburten und dass es Situationen gibt, in denen sie ihre Kinder anschreien, weil sie ihr Genörgel nicht ertragen.

Eigentlich sind sie gar nicht so anders als andere Mütter: Denn egal, wieviel sie verdienen, egal, wie gut sie ihren Job machen, egal, wie elegant sie bei Preisverleihungen aussehen - zuhause kotzen ihnen ihre Kinder die Bluse voll, werden krank und machen nur unter Mamas Kontrolle ihre Hausaufgaben. In "Die Unmöglichen" wird aufgeräumt mit dem Vorurteil, dass man nur gut genug verdienen muß, um sich ein Kindermädchen und eine Putzfrau zu leisten, dann könne man auch guten Gewissens Kinder kriegen und arbeiten. So einfach ist es nämlich nicht.

Opernsängerin Christine Schäfer verdient zwar wirklich viel Geld - gibt aber alles dafür aus, dass ihre zwei Töchter immer bei ihr sein können. Wenn sie z.B. monatelang an der Pa-riser Oper singt, müssen die Töchter dort auf eine deutsche Privatschule und die kostet unglaubliche 10.000 Euro im Monat. Das Thema Geld ist nicht das entscheidende, schon eher, dass diese Frauen einfach dazu bereit waren, sich emotional auf das Abenteuer Kind einzulassen und gleichzeitig im Job Vollgas zu geben.