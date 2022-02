Das Popbusiness mal anders. Enthüllungen, Mythen und Gerüchte

"Do You Want To Know A Secret" ist nicht nur ein Song der Beatles aus dem Jahr 1963, sondern auch der Titel des neuen Buches von Gavin Edwards. Der amerikanische Autor und Journalist beantwortete in einer Kolumne für das US-Musikmagazin "Rolling Stone" jahrelang die lustigsten, absurdesten und abstrusesten Leserfragen über die größten Geheimnisse, Mythen und Gerüchte der Rockwelt. Von rätselhaften Ereignissen, dem aufregenden Sexleben der Stars, Songtextanalysen, über Bandnamen und ihre Bedeutung bis hin zu den größten ungelösten Rätseln des Rock’n Roll, finden sich in diesem über 200-Seiten-starken Band unzählige amüsante Geschichten quer durch die Rockgeschichte. Egal, ob man das Buch am Stück liest, oder einfach immer mal wieder reinschaut, der Spaß bei der Lektüre bleibt definitiv nicht aus. Ein paar Beispiele: Waren David Bowie und Mick Jagger tatsächlich zusammen im Bett? Hat Neil Young wirklich 150.000 Stück seines eigenen Albums "Comes A Time" gekauft, nur um sie danach zu vernichten? Warum haben The Clash Mick Jones aus der Band geworfen? Sind Jack und Meg White von den White Stripes Bruder und Schwester oder Freund und Freundin? Die Kurzantworten: Ja, aber sie hatten keinen Sex; ja, er war mit dem Sound nicht zufrieden; weil sie sich nicht mehr riechen konnten; weder noch, sie sind Ex-Eheleute. In 15 Kapiteln erfährt man in "Do You Want To Know A Secret" fast alles über unsere lieben Rockstars. Manches wollte man vielleicht auch gar nicht so genau wissen, manches vielleicht gerne noch detaillierter.