Sehr persönliche Wandergeschichten von Manuel Andrack

Ja, ich gebe zu, Hape Kerkeling und UNO-Generalsekretär Kofi Annan lieben das Wandern - ich hasse Wandern. Aber ich wollte wissen, was Manuel Andrack in seiner Kreativitätspause im letzten Jahr gemacht hat. Er ist nicht nur gewandert, er hat auch jede Wanderung aufgeschrieben. Jetzt darf man aber nicht so ein knochentrockenes Expertenwanderbuch erwarten, Manuel Andrack hat sehr persönlich über Wandertouren mit seinem Vater, seinem Freund und seinen Kindern geschrieben, und vor allem Anfängern wie mir zeigt er, wie das richtig geht - zu wandern. Mehrere Tage lang. Und das hab ich so unterhaltsam noch nicht gelesen: Wie sieht ein ordentlicher Weg auf der Karte aus, welche Schuhe sind richtig und ganz wichtig: Was tun gegen Blasen an den Füßen?

Was ist wohl Überkreuz-Rucksacking?

Was für einen Rucksack brauche ich - ich hab auch noch nie was vom Überkreuz-Rucksacking gehört, also dass dein Wanderkumpel deinen Rucksack trägt und du seinen, damit man immer an seine Sachen rankommt. Was macht eine gute Wanderbank aus und was ist der Unterschied zwischen einem sehr schönen Feldweg und einem sehr doofen Feldweg? Alles ganz praktisch und einfach beschrieben. Manuel Andrack beschreibt so eine Handvoll Wandertouren, zum Beispiel auf dem Lieserpfad von Daun nach Wittlich in der Eifel, auf dem Rothaarsteig, im Hunsrück, auf dem Hermannsweg und auch ein bisschen weiter weg: den Goetheweg bei Weimar ist er gelaufen und durch die Böhmische Schweiz inklusive einiger Kahnfahrten. Immer ganz genau beschrieben, wie seine Wanderung war, ob er einen Wirt rausklingeln musste, welche Witze der Bootsführer gemacht, welche Lieder er gesungen hat und ob er mal hingefallen ist.