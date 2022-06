Abrechnung per Mail

Lotus Notes ist ein Mail-System, das vor allem in größeren Betrieben benutzt wird und neben Funktionen wie "E-Mail an alle" oder "Kopie an" so kleine miese Funktionen hat wie "Blindkopie". Das heißt, ich schicke eine Mail an jemanden, und zum Beispiel der Chef kriegt zeitgleich die selbe Mail, ohne dass der eigentliche Empfänger das mitkriegt. Und Lotus Notes ist das ultimative Mittel für Mobber, Disser, Klatschtanten und Intrigenspinner. Und davon gibt es jede Menge bei der Werbeagentur Miller Shanks.

Da wäre zum Beispiel der Kreativchef Simon Horne. Dessen etwas abwegige Sexualpraktiken, die er leider auch einmal im Büro ausgelebt hat, wurden für die Ewigkeit auf Video festgehalten, und das hat fatale Folgen für ihn. Außerdem ist er ein richtig widerwärtiger Schleimer, der nach oben buckelt, nach unten tritt und nicht davor zurückschreckt, die Ideen anderer Leute als seine eigenen zu verkaufen. Doch auch das hat Folgen.

Simons persönliche Assistentin heißt Susi, ist ihrem Chef sklavisch ergeben und ein echter Bullterrier im Vorzimmer, der allem, was weiblich und Konkurenz sein könnte, direkt die Kehle durchbeißt. Die Liste der Menschen, die bei Millers arbeiten und eigentlich dringend psychatrische Hilfe bräuchten, lässt sich beliebig verlängern. Am schönsten ist es jedoch, wenn jemand gefeuert wird, und das passiert dauernd. Und dann wird mit Hilfe der Funktion "Email an alle" seine finale Abrechnung verteilt.