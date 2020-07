Für SWR3-Redakteurin Linda Bies ist Journalist Siggi Baumeister ist ein echter Anti-Held und ihr absoluter Lieblingsermittler.

Es gibt Ermittler, die lösen Fälle, weil sie auf der Polizeischule waren, weil sie top ausgebildet sind und ihr Leben lang nichts anderes getan haben. Und dann gibt es die Ermittler, die einfach in die Fälle reinstolpern. So einer ist Siggi Baumeister, die Hauptfigur in der berühmten Eifel-Krimi Reihe von Jacques Berndorf.

Ein Journalist aus dem Ruhrgebiet – ehrlich und rastlos

Siggi ist einfach ein ehrlicher Mensch. Ein ständig getriebener Journalist aus dem Ruhrpott, trockener Alkoholiker, der sich mit Mitte vierzig ein Bauernhaus in der Eifel kauft. Da lebt er, mit Gartenteich, Katzen, und ab und zu auch mit Freundin – in völliger Eifeler Idylle. Und rutscht aber immer wieder in Mordermittlungen.

Mal ist es ein Freund von ihm, der umgebracht wird, mal wird er um Hilfe gebeten oder findet sogar selbst die Leiche. Irgendwas ist immer – und das passt Siggi Baumeister auch eigentlich ganz gut. Denn so ganz ohne Action kann er halt doch nicht.

Siggi Baumeister stelle ich mir irgendwie schmächtig vor, kein trainierter Polizist – eher im Gegenteil. Siggi wird in vielen Fällen verprügelt und kann sich dann auch nicht wirklich wehren. Lässt sich davon aber auch nicht abhalten, weiter zu ermitteln. Sonst: Dreitagebart, und immer ne Pfeife dabei. Seine Sammlung muss riesig sein, denn ich glaube, er raucht in keinem Fall zwei Mal dieselbe Pfeife.

Trockender Humor und Naturbeobachtung in der Eifel

Und was ich ganz toll an Siggi Baumeister finde: Er verliert sich nicht in dem Fall. Er behält immer auch den Blick für die Umwelt. Geht zum Beispiel durch seinen Garten und schüttet zwei Kilo Erde auf einen Löwenzahn. Einfach weil er gelesen hat, dass sich der Löwenzahn nach zwei drei Stunden ganz von alleine einen Weg durch den Erdhaufen bahnt – und das muss er natürlich ausprobieren. Dazu zu kommt sein sehr trockener Humor und sein ganz eigener Ermittlungsstil. Siggi Baumeister ist einfach ’n guter Typ.