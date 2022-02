Ned Vizzinis "Eine echt verrückte Story" ist wirklich eine "echt verrückte Story"

Craig Gillner will ganz hoch hinaus. Am Ende steht er auf der Brooklyn Bridge und will nur noch runter. Aber fangen wir von vorne an.

Craig ist Teenager, lebt mit seinen Eltern und seiner neunjährigen Schwester Sarah in Brooklyn und will unbedingt die Aufnahmeprüfung für eine exklusive Highschool schaffen. Denn dann stehen ihm alle Türen offen: ein Platz an einem Elite-College und ein lukrativer Job. Craig büffelt Tag und Nacht und hat auch tatsächlich Erfolg. An der neuen Highschool fangen seine Probleme aber erst an. Er kann nicht mithalten, seine Noten gehen runter, sein seelischer Zustand verschlechtert sich von Tag zu Tag. Craig kann nicht mehr schlafen, will nicht mehr essen. Kurz gesagt: der Stress, der Erwartungsdruck und sein Ehrgeiz machen in krank. Die Antidepressiva, die er bekommt, helfen ihm zuerst. Als er sie aber wieder absetzt, wird alles noch viel schlimmer. Selbstmord scheint für ihn der letzte Ausweg und die einzige Lösung. Kurz bevor es dazu kommt, hat er die Kraft, bei einer Hotline für Suizidgefährdete anzurufen.

Craig wird in eine psychiatrische Klinik eingewiesen und trifft dort auf jede Menge skurrile Typen. Den transsexuellen Sexsüchtigen Jennifer bzw. Charles, den selbstgewählten Präsidenten Armelio, den Ägypter Muqtada, der nicht mehr aufstehen will und Noelle, die sich vor lauter Kummer das Gesicht zerschnitten hat.

Hört sich alles tragisch, schlimm und traurig an. Ist es auf der einen Seite auch. Auf der anderen Seite aber habe ich selten so gelacht wie bei diesem Buch. Die Geschichte von Craig ist anrührend, unterhaltsam und urkomisch. Und sind wir ehrlich: das Thema Depressionen ist wahrhaftig kein leicht zugängliches. Was Ned Vizzini aber daraus in seinem halb-autobiographischen Roman macht, er selbst war Ende 2004 für fünf Tage in der Erwachsenen-Psychiatrie, ist famos und konfrontiert uns mit der Tatsache, dass in unserer Leistungsgesellschaft beruflicher Erfolg und möglichst viel Geld die erstrebenswertesten Ziele im Leben eines Menschen sind. Am Ende hat es Craig geschafft, seine Depressionen und seine Lebensmüdigkeit zu überwinden. Das letzte Wort des Romans ist "Lebe", nicht mehr aber auch nicht weniger. "Eine echt verrückte Story" ist absolut lesenswert und darüber hinaus ein gutes Beispiel dafür, dass der Titel eines Buches auch ausnahmsweise das ausdrückt, was drin steht, "eine echt verrückte Story" eben.