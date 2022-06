Ein Buch über ein rätselhaftes Buch...

Ja, ich gebe es zu, am liebsten lese ich Bücher, in denen sich Dinge abspielen, die es in unserer Realität nicht gibt. Vielleicht zieht es mich deshalb auch immer wieder in die Jugendbuchabteilung - und wer jetzt lacht hat bestimmt noch nie was von Harry Potter gehört.