Selbstfindungs-Roadtrip durch die USA

"Fast genial" ist ein Roadtrip durch die USA. Francis, der in New Jersey mit seiner manisch depressiven Ma in einem Trailerpark lebt, erfährt, dass er ein Retortenbaby ist - gezüchtet von einem Wissenschaftler, der eine neue Rasse mit besonders hohem IQ schaffen wollte. Nur warum hat es Francis dann noch nicht weit gebracht? Mit jedem depressiven Schub seiner Ma scheint auch sein Selbstbewusstsein zu schrumpfen und als er nach ihrem Selbstmordversuch aus ihrem Abschiedsbrief endlich erfährt, dass sein Vater ein bedeutender Wissenschaftler ist, schöpft er wieder Mut und macht sich mit seinem Nerdfreund Grover und Anne-May, in die er verliebt ist und die ebenfalls nach einem Selbstmordversuch in der Klinik ist, auf den Weg nach Kalifornen zur Samenspenderbank.

Unterwegs erleben die drei den Trip ihres Lebens, Der allseits gehänselte Grover wird im Grand Canyon zum Kurzzeitstar, Francis verliebt sich mehr und mehr in die zarte und manchmal doch so hartherzige Anne-May. "Das Leben ist scheiße, weil das Leben scheiße ist" sagt Anne-May. "Punkt für sie" meint Francis einmal. Und wir bekommen immer mehr von den seelischen Abgründen bis schon zu den ausgeträumten Träumen der drei Außenseiter mit. Warum Anne May wirklich in der Klinik war und warum Francis diesen Trip nicht machen kann, ohne in Las Vegas Roulette zu spielen... Genau dieses Roulette - schwarz oder rot - wird zu ‏nem Minithriller im Buch und lässt einen als Leser wie nach ‏nem 1000 Meter Lauf stehen mit einer Erkenntnis, die zwar nicht neu ist, aber hier so dermaßen eindeutig: Die nächste Sekunde kann über dein Leben entscheiden, nur weißt du eben nicht, was in der nächsten Sekunde passiert!