Für Leute mit derbem Humor

Es gibt zwei Gründe, warum ich neuerdings Katzenfan bin: der Kater meiner Nachbarin und "Felidae" von Akif Pirinci. Das sind 277 Seiten bester Katzenkrimi. Dass ein Kater den Part des Erzählers übernimmt, ist zwar erst mal ungewöhnlich - aber so gut erzählt, dass wir froh sind, nicht von seinem einfältigen Herrchen oder besser gesagt Dosenöffner Gustav unterhalten zu werden.

Die Geschichte in die finsteren Abgründe beginnt mit einem Umzug. Im neuen Revier passieren Morde. Fast täglich findet Francis einen seiner Artgenossen tot und grausam zugerichtet auf. Der verstümmelte Kater Blaubart ist der ersten lebende Artgenosse, dem Franics auf einem seiner Streifzüge begegnet. Seine Beschreibung: "Im Vergleich hätte selbst Quasimodo realistische Chancen gehabt, in die Dressmanbranche einzusteigen."

Zusammen finden sie Deep Purple - den nächsten toten Kater. Nummer fünf - aber es sollen noch viele folgen. Die Menschen scheiden als Mörder aus - denn wer würde Katzen schon mit einem Nackenbiss hinrichten? Außerdem sind die obskuren nächtlichen Treffen, in denen zig Katzen wie in einer Sekte einen Claudandus anbeten und sich mit Stromschlägen selber geißeln viel zu verdächtig. Die Spur führt in einen unterirdischen Katzenfriedhof, mehrere hundert Katzen sind hier wie Mumien gelagert.

Kater, die Computerprogramme besser beherrschen als ihre Besitzer sind in Felidae völlig normal. Felidae ist der wissenschaftliche Überbegriff für Katzen, das erfahren wir genauso beiläufig wie die Gründe dafür, warum ein Weibchen nach der Paarung aggressiv auf den Kater losgeht. Ist eine neue Mörderrasse für die Toten verantwortlich oder stecken hinter den Morden doch die Menschen?