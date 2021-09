Arrogant, eitel und hochnäsig?

Herbert Feuerstein hat sich vor einigen Wochen in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung beklagt, dass es noch nie einen Verriss über eines seiner Bücher gegeben habe, sondern immer nur gute Kritiken. Das könne doch nicht sein, er wolle endlich als Schriftsteller ernstgenommen werden. Tun wir ihm also den gefallen: Die Reisebücher von Herbert Feuerstein sind entsetzlich. Feuerstein ist arrogant, eitel und hochnäsig und hält sich für das Zentrum der Welt.

Und während Feuerstein jetzt die Flasche Schampus köpft, auf seinen Triumph anstößt und einen Moment weghört, erzähle ich euch, wie die Bücher wirklich sind: Witzig und höchst unterhaltsam. Alles was ich eben gesagt habe, stimmt zwar, aber dieser Tonfall macht den Reiz von Feuersteins Reisen aus. Er beschreibt, wie er mit einem Filmteam durch die Welt zieht, um Reisedokumentationen zu drehen, und jammert, dass er schlimmen Gefahren nur deshalb ausgesetzt werde, weil sein Produzent Mordabsichten hege. Das ist aber nur die Nebenhandlung - hauptsächlich geht’s um die besuchten Ziele: In ersten Buch "Feuersteins Reisen" sind das Alaska, Vanuatu, Mexiko und Arabien. Feuerstein erzählt kurzweilige Anekdoten über die Eigenarten der jeweiligen Länder, bettet sich und sein Team in die Geschichten ein und baut Klischees auf, die er im nächsten Moment selbst zerstört, indem er sagt, wie es wirklich ist.