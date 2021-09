Überhaupt geht's musikmäßig quer durch die Hits der 70er, 80er und 90er Jahre, und wir erleben mit Heinz den endgültigen Blinddarmdurchbruch was Ernährung angeht. Die Tanzband isst vorzugsweise Fleisch und Spiegeleier - beides in rauhen Mengen. Außerdem wird Heinz depressiv und spielsüchtig und quält als lustloser Querflötenlehrer seine Schüler mit komplizierten und sinnlosen Tonleiterübungen. Alles in allem - eines der lustigsten und abgefahrensten Bücher in diesem Jahr - und wir sind live dabei, wenn Tiffany 'ne Runde Westernhagen-Hits spielt und der Landgasthof Peters bebt!