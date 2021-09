Der alte Kampf Gut gegen Böse

Die schönste Frau der Welt, ein Geschichtenerzähler der gegen einen Drachen kämpfen muss, Studenten, die auf Pferden zur Uni reiten und im Vorbeigehen mal eben ein paar Verbrecher aufmischen, ein Vater der gerne Hasch raucht und seine Tochter Aurora nennt, die wiederum am Anfang der Geschichte den wirklich falschen Freund hat, männliche Campuselfen, die fremdgehen und weibliche, die deswegen rabiat eifersüchtig werden, und eine Promenadenmischung die den Hundehimmel sucht und dabei von einem schwarzen Manxkater beschützt wird. Um nur mal die Wichtigsten zu nennen. Alles, einschließlich der Gründung der Uni in Ithaka, an der die Geschichte im Wesentlichen spielt, geht auf die Initiative von Mr. Sunshine zurück. Mr. Sunshine liebt Geschichten, Geschichten erfinden, ist sein Beruf.

ZGeschichten werden wahr

Der kleine Unterschied zwischen seinen Geschichten und denen von anderen Leuten ist: Die Geschichten von Mr. Sunshine spielen sich genauso im Leben ab, wie er es will. Seine Geschichten werden wahr.

Letztendlich geht's in "Fool on the hill" um den alten Kampf Gut gegen Böse, wobei hier die Fronten nicht immer klar gesteckt sind. So wird zum Beispiel dem Helden die schönste Frau der Welt geschickt, die ihm aber, kaum dass er sich unsterblich in sie verliebt hat, eröffnet, dass sie irgendwann wieder geht und ihm damit auch gleich mal das Herz bricht.