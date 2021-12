Ein Blick hinter die Kulissen einer Parteizentrale: "Fräulein Schröder" von Susanne Fengler

Miriam Schröder ist vielleicht etwas naiv, was die Gegenwart betrifft - dafür kennt sie sich hervorragend bei den Ptolemäern aus, einem Volk also, das so ein paar Jahrhunderte vor Christus lebte. Miriam Schröder hat das also alles fleißig studiert, ist dann aber durch die Promotion gerasselt und steht ziemlich perspektivlos da. Ein paar Zufälle kann so ein Roman schon vertragen, und deshalb sitzt die Altertumsforscherin plötzlich in der Bundeszentrale einer großen deutschen Volkspartei und nennt sich Referentin für politisches Marketing. Diese Volkspartei hat eine Vorsitzende und diese Vorsitzende hat diverse Widersacher - mehr erfahren wir darüber erst mal nicht in diesem Roman, aber die Rollen sind ja klar verteilt. Susanne Fengler beschreibt den Bundestagswahlkampf von 2002 aus Sicht der Parteizentrale: das ist schon mal richtig spannend - in den besten Passagen des Buches aber auch genau so schlicht und ernüchternd wie wir das befürchtet hatten.

Ein Buch über die Absurditäten der Politik

Die Romanfigur Miriam Schröder versucht, die Parteivorsitzende durch das zu retten, was sie beim Studium Jahrtausende alter Kriege gelernt hat: Intrigen und Strategien der Ptolemäer scheinen noch immer zu funktionieren, an Dummheit und Selbstüberschätzung der Menschen scheint sich auch nicht viel geändert zu haben - Altertumswissenschaften funktionieren also auch in Bundestagswahlkämpfen und in parteiinternen Machtkämpfen.