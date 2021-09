Heiner Link findet Worte für den Wahnsinn des Alltags

Es gibt Bücher, die einen völlig auf die falsche Fährte locken. Frl. Ursula von Heiner Link ist so eines. Man liest die ersten Seiten, wird dabei sehr fröhlich, holt sich ein Bier aus Kühlschrank und setzt sich in den Garten unter einen Baum in Erwartung weiterer Heiterkeiten. Aber plötzlich klingt die Geschichte nur noch lustig, aber sie ist in Wahrheit verzweifelt. Das Bier bleibt stehen und wird warm.

Der Ich-Erzähler der Geschichte lebt in einer Welt, in der viel geprotzt wird: Er ist Mitglied eines angesehenen Golfclubs, in dem angesehene Mitglieder der Gesellschaft ein bisschen spielen und sehr viel reden. Vor allem über ihren erstaunlichen Erfolg bei Frauen, über ihre jungen Geliebten. Der Erzähler ist zur Rebellion entschlossen. Und er praktiziert sie, indem er heimlich die Kacheln der Herrentoilette im Golfclub beschmiert. Und zwar mit Poesie. Zum anderen wirbt er hartnäckig um eine Frau, die er schon in jungen Jahren an der Kasse seines Supermarktes verehrt hat: die damals 19jährige Fräulein Ursula. Bei ihr lässt er auch in späteren Jahren nicht locker, obwohl er zuhause längst eine Frau und eine Tochter hat. Aber, obwohl der Erzähler ein versierter Kenner der Frauen ist und nicht wenige von ihnen zur körperlichen Liebe hat überreden können: Bei Fräulein Ursula will es nicht so recht gelingen.