Ein Buch für Wolf-Fans

Ich habe gerade meine erste Biografie gelesen - und weil mich die Lebensberichte anderer Menschen meist recht wenig interessieren, habe ich mir von Athaba sein Leben erzählen lassen. Athaba ist ein Wolf, und aus der Sicht seiner Mitwölfe ein etwas seltsamer Typ. Er hat nämlich eine eigene Meinung, aber unter Wölfen zählt immer nur, was für das ganze Rudel gut ist. Er macht zwar zunächst Karriere, wird aber dann aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, weil er den neuen Rudelführer angreift und auch noch besiegt.

Ich hatte bisher immer geglaubt, dass der Stärkere ein Rudel anführt, jetzt weiß ich, dass nur der ein Anführer sein kann, dem auch die Gemeinschaft folgen will, und das war bei Athaba nicht der Fall. So wird er zum Rabenwolf, einem, der dem Rudel folgt, sich aber mit den Raben das übriggelassene Futter teilen muss. Seine Lage entspannt sich ein wenig, als er eine Wölfin kennen lernt, die mit ihm zusammen eine eigene Familie gründen will. Doch kaum sind die Welpen auf der Welt, wird Athaba von Menschen gefangen genommen und in einem Flugzeug weggebracht. Die Maschine verunglückt, und nur Athaba und ein Mensch überleben den Absturz. Der Wolf will unbedingt zurück zu seiner Familie und dem Menschen bleibt nichts anderes übrig, als ihm zu folgen - denn ohne Führer ist er in der Wildnis verloren. So wird Athaba zum einzigen Wolf in der Geschichte der jemals einen Menschen gezähmt und in sein Rudel aufgenommen hat.

Das Märchen vom bösen Wolf