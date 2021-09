Bei den meisten Büchern ist entweder die Geschichte toll oder die Sprache. Selten, dass beides überragend ist. Wie in diesem Buch...

Eine unglaubliche Geschichte, die grandios erzählt, warum Mexiko ein Land voller versteckter Frauen ist.

Es geht um ein Mädchen, LadyDEE, in einer kleinen Stadt auf einem Hügel in Mexiko, dass möglichst hässlich aussehen muss. Denn schöne Mädchen werden irgendwann entführt, wenn sie ein gewisses Alter haben. Deswegen gibt es da nur Jungen... So sagt die Friseuse des Dorfes von ihrem Laden: Dies ist keine Schönheitssalon, sondern ein Hässlichkeitssalon, denn am besten bist du in Mexiko hässlich. So leben die Mütter in ständiger Angst vor den Drogenbossen, die die Mädchen abholen. Deswegen graben sie Erdlöcher, in das die Mädchen verschwinden müssen, sobald ein Auto kommt.

LadyDEE’s Mutter erzählt am Anfang : „Wir verlieren unsere Männer, wir kriegen Aids von ihnen und ihren amerikanischen Huren, unsere Töchter werden entführt, unsere Söhne gehen weg, und trotzdem liebe ich dieses Land mehr als mein Leben.“ Erzählt wird das Leben dieser Frauen, die hier alle von den Männern verlassen worden sind, für ein besseres Leben , heimlich in den USA, von wo sie auch oft nicht wiederkehren. Und die so einen Hass auf die Männer haben, wie die Mutter von Lady Dee: „...wenn meine Mutter einem Hahn den Hals umdrehte, dann kam es mir vor, als ginge es um meinen Vater. Und wenn sie eine Tomate schnitt, wusste ich, es war sein Herz, das sie in kleine Scheiben zerlegte.“

All das hat wahre Hintergründe. Menschenhandel und Entführungen sind eine Realität in Mexiko. Die Autorin, die selbst in Mexiko lebt, hat 10 Jahre recherchiert. Eine wahre Geschichte ist auch die Szene auf einer Ranch, wo ein Drogenboss Tiger und Löwen hält, nur wegen derer Exkremente. Mit denen schmieren sie die Drogenpakete voll, so dass die Hunde die Drogen nicht erschnüffeln können.

Dieses Buch ist voller sprachlicher Bilder. Die Brandwunden am Körper eines Mädchens beschreibt sie so: „Ich sah die Brandwunden-Sternbilder von Orion und Stier. Paula war durch die Milchstraße gelaufen und jeder einzelne Stern hatte sich in ihren Körper gebrannt.“