Rund zehn Millionen Touristen versuchen Jahr für Jahr aufs Neue, den Urlaub in Griechenland richtig zu genießen - und scheitern - meistens an zehn Millionen Griechen. Alles, was man vor seinem Griechenland-Urlaub über die Angewohnheiten und Weisheiten der Griechen wissen sollte, erhöht nicht nur das "kulturelle" Verständniss für das Land, sondern auch die Überlebenschance.