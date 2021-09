So wunderbar poetisch ist die ganze Geschichte erzählt,

auch wenn in sämtlichen Archiven nicht eine Version von "South Of The Border" von Nat King Cole zu finden ist, lässt sich aus "Gefährliche Geliebte" ein klasse Soundtrack zusammenstellen:

von "As Time Goes By" bis zu "Burning Down The House".

Der Songtitel "Südlich der Grenze, westlich der Sonne" ist auch der Originaltitel des Romans. Kritik gab's, weil das Buch aus dem Englischen statt aus dem Japanischen übersetzt wurde. Und: "Gefährliche Geliebte" ist das Buch, das im literarischen Quartett einen Riesenstreit auslöste. Sigrid Löffler und Marcel Reich-Ranicki gerieten so aneinander, dass Sigrid Löffler das Quartett verließ. Reich-Ranicki meinte: "Ein hoch erotischer Roman!" Für mich persönlich viel treffender ist die Kritik: "In diesem Buch kann man sich wie in wunderbaren Träumen verlieren."