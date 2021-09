Gehirnmanipulation - Fiktion oder Realität?

Adrienne ist nicht wirklich scharf drauf, ihre Schwester Nikki zum Abendessen zu treffen, aber einmal im Monat muss es halt sein. Nikki nervt nämlich mit erfundenen Geschichten aus der gemeinsamen Kindheit. So behauptet sie beispielsweise von ihrem Pflegevater missbraucht worden zu sein und dass ihre älteste Schwester von ihm getötet wurde. Adrienne ist sich sicher, dass es diesen Missbrauch nie gegeben hat und vor allen Dingen gab es nie eine dritte Schwester, die man hätte umbringen können. Deshalb ist Adrienne auch eigentlich ganz froh darüber, dass Nikki nicht zur verabredeten Zeit im Restaurant erscheint. Das schlechte Gewissen treibt sie dann aber doch zur Wohnung ihrer Schwester - nur um nachzuschauen, ob da auch alles in Ordnung ist.

Was tust du, wenn du niemandem trauen kannst?

Nichts ist in Ordnung, Nikki hat sich umgebracht und liegt tot in ihrer Badewanne. Für Adrienne steht fest: Nikkis Therapeut ist für deren Selbstmord verantwortlich. Anstatt ihrer Schwester zu helfen, hat er ihr eine falsche Vergangenheit eingeredet und sie so in den Tot getrieben. Die Frage ist nur: Warum hat er das getan? Während Adrienne in der Wohnung des Therapeuten Jeff Duran ist, um ihn genau das zu fragen, stürmen plötzlich mehrere Killer durch die Tür und versuchen die Beiden zu ermorden. Aus der Situation heraus sind Adrienne und Jeff plötzlich ein Team und müssen flüchten. Mehr und mehr stellt sich dann heraus, dass Jeff mitnichten der Böse, sondern eher selbst ein Opfer ist. Und dann findet Adrienne in der Wohnung ihrer toten Schwester auch noch ein Präzisionsgewehr mit dem vor kurzem ein alter Mann in Florida erschossen wurde.